आज 30 अगस्त 2026 मेष राशिफल: प्रेम पक्ष साधारण रहेगा, रिश्तों में रुचि रहेगी

वाणिज्यिक सफलता का स्तर सामान्य बना रहेगा. व्यक्तिगत चर्चाओं में सजग रहें. व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएं. रिश्तों को मजबूती देंगे. सेवा कार्यों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. विदेश के कार्यों को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. निर्देशों को अनदेखा न करें. निवेश में रुचि में बढ़ेगी. निजी विषयों मंे रुचि लेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाएंगे. विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. परिश्रम में विश्वास बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं में निरंतरता बनी रहेंगी. कामकाज में स्पष्टता लाएंगे. जोखिम के कार्यों से दूरी रखेंगे. लेनदेन में सजगता बढ़ाएं. स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें. सूझबूझ से आगे बढ़ें.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रबंधन साधारण रहेगा. बजट की समझ बढ़ाएं. लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. उधार के लेनदेन से बचें. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. व्यावसायिक सावधानी बनाए रहेंगे. अनुशासन अपनाएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में उत्साह नहीं दिखाएं. प्रेम पक्ष साधारण रहेगा. रिश्तों में रुचि रहेगी. अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे. घर परिवार में समय दें. मित्रों से सामंजस्य बनाए रखें. संबंधों को मजबूती मिलेगी. सभी से तालमेल बनाकर रखें. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- समकक्षों से तालमेल रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. कर्मठता से कार्य करेंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. संकोच बढ़ेगा.



आज का उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री का प्रसाद बांटें. व्यर्थ खर्च न करें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

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