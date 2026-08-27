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आज 27 अगस्त 2026 मेष राशिफल: व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा, उत्साह से कार्य करेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 27 August 2026, Aries Horoscope Today: साझेदारी में इच्छित उपलब्धियां बनेंगी. प्रबंधन व पैतृक संस्कारों पर जोर रहेगा. चहुंओर बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक पक्ष बल पाएगा.

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aries horoscope
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आर्थिक विषयों में प्रभावी रहेंगे. साख सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाने की कोशिश रखें. सात्विकता व सामंजस्य पर जोर दें. सोच विचारकर निर्णय लें. सेहत का ख्याल रखें. सबको साथ लेकर चलेंगे. वातावरण की अनुकूलता लाभ उठाएंगे. कार्य व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. साझेदारी में इच्छित उपलब्धियां बनेंगी. प्रबंधन व पैतृक संस्कारों पर जोर रहेगा. चहुंओर बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक पक्ष बल पाएगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी हितों को साधने में आगे होंगे. करियर व्यापार में रुटीन बनाए रखेंगे. मामले लंबित नहीं रखें. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष बल पाएगा. बचत पर ध्यान देंगे. आर्थिक स्तर बेहतर होगा. स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ेंगे. धन संपत्ति के विषयों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी.

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प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. सुख सौख्य बढे़गा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंध घनिष्ठ होंगे. सुख सौख्य रहेगा. जिद में न आएं. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. मुलाकात असरदार रहेगी. वचन निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रियता बनाए रहेंगे.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. सहकार रखें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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