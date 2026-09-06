आज 6 सितंबर 2026 मेष राशिफल: कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी, सूझबूझ से परिणाम संवारेंगे

हिम्मत से कार्य करेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में तेजी बनी रहेगी. इच्छित सूचनाओं को साझा करेंगे. संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा रहेगा. संपर्क संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. व्यावसायिक मामले गति लेंगे. सामाजिक गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. करियर व्यापार में उत्साह दिखाएंगे. चर्चाओं से भाग लेंगे. सुखद संवाद एवं सहकारिता बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. बंधुजनों से संबंध मजबूत बनाए रखेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में वातावरण सहज रहेगा. विविध मामलों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर प्रयास व्यवस्थित रहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी. सूझबूझ से परिणाम संवारेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी बेहतर बनी रहेगी. वित्तीय मामलों में सहजता रहेगी. संबंधों में सुधार आएगा. चहुंओर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. चर्चा संवाद पर फोकस रहेगा. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की खुशी ख्याल रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. सहयोग साहचर्य के मामले संवरेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. बंधुजनों से करीबी रहेगी. मित्रों से तालमेल रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट संवाद में रुचि रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. अपनों का विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

आज का उपाय: भगवान दिवाकर आदित्य सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. आलस्य न करें.

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शुभ अंक : 1, 6, 7 और 9

शुभ रंग : चिली रेड

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