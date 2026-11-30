समय पर उठाए गए सही कदमों का लाभ मिलेगा. सेवा और प्रबंधन से जुड़े कामों में मजबूती आएगी. मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. पैसों के लेनदेन पर ध्यान दें. अपने कौशल को बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे. कामकाज से जुड़े मामलों में सुधार होगा. अनुभवी लोगों की सलाह पर ध्यान दें. खर्च बढ़ सकता है, इसलिए जिद में आकर कोई फैसला न लें. अफवाहों से दूर रहें. नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी.

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नौकरी-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में अनुभवी लोगों की सलाह मानें. समय पर काम पूरा करें. व्यवस्था पर भरोसा रखें. जिद करने से बचें. सेवा क्षेत्र से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. करियर और कारोबार सामान्य रहेगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ पहले जैसा बना रहेगा. लोन से जुड़े मामले आगे बढ़ सकते हैं. कारोबार के विस्तार की योजना बनाएंगे. खर्च और निवेश पर ध्यान देने की जरूरत है.

प्रेम-मैत्री: परिवार के लोगों की बातों को ध्यान से सुनें. उनकी सलाह को नजरअंदाज न करें. करीबियों का सम्मान करें. भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें. वाद-विवाद से दूर रहें. निजी संबंध सामान्य रहेंगे. रिश्तों में धैर्य और विनम्रता बनाए रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: अपनी सेहत पर ध्यान दें. खानपान में संतुलन बनाए रखें. बातचीत के दौरान सतर्क रहें. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

आज का उपाय: 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. भगवान को मिठाई चढ़ाएं. मोती धारण करें और व्रत का संकल्प बनाए रखें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : भगवा

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