नए काम शुरू करने की योजना बना सकते हैं. कला और रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. रचनात्मक कामों को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. कामकाज में अच्छी स्थिति बनी रहेगी. नए समझौते फायदेमंद हो सकते हैं. सभी का सहयोग मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाएंगे. कार्यक्षेत्र में अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. घूमने-फिरने और मनोरंजन के मौके भी बनेंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: कारोबार में सुधार होगा. अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे. काम के प्रति समर्पित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिक समय देंगे. बिना वजह चिंता करने से बचें. उत्साह के साथ काम करेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में समझदारी से फैसले लेंगे. कामकाज में सकारात्मकता बनी रहेगी. साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है.

प्रेम-मैत्री: प्रेम और स्नेह बढ़ेगा. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. मुलाकात और बातचीत के अवसर मिलेंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: नई गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. दूसरों से सलाह लेंगे. बातचीत में प्रभावशाली रहेंगे. व्यक्तित्व में निखार आएगा.

आज का उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें. उन्हें मिठाई चढ़ाएं और अपने संकल्प पर कायम रहें.



शुभ अंक : 1 और 3

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शुभ रंग : गुलाबी

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