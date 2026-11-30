आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. संपर्क और साहस में वृद्धि होगी. कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे. परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. बातचीत में सकारात्मकता बनाए रखें. मित्रों के साथ तालमेल बेहतर होगा. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रशासन से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं. मान-सम्मान बढ़ेगा और करियर में नए अवसर मिलेंगे. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. सफलता पाने के लिए सभी को साथ लेकर चलेंगे.

और पढ़ें

नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में सफलता मिलेगी. लाभ बढ़ने के अवसर बनेंगे. लेनदेन में सावधानी रखें. कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा. समझदारी से अपनी जगह बनाएंगे. अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.

धन-संपत्ति: बैंकिंग से जुड़े काम पूरे होंगे. बचत पर ध्यान देंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे.

प्रेम-मैत्री: घर में प्रियजनों का आना-जाना रहेगा. अपनों की खुशी का ध्यान रखेंगे. रिश्तों में मधुरता बनाए रखेंगे. जरूरी बातें खुलकर कह पाएंगे. करीबियों के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. एक-दूसरे का सहयोग करेंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. खानपान में सुधार होगा. बड़ों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा.

आज का उपाय: भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें.



Advertisement

शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

---- समाप्त ----