आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है. महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बढ़ेगा. अधिकारियों और अनुभवी लोगों की मदद से काम आगे बढ़ेंगे. खानपान और कार्यशैली पर ध्यान देंगे. प्रशासन से जुड़े मामलों में मजबूती आएगी. पैतृक कामों में तेजी आएगी. आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी. करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण फैसले लेने में सफल रहेंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा. कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत होगी.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में अच्छी सफलता मिल सकती है. दूसरों का भरोसा जीतेंगे. व्यापार पर ध्यान देंगे. पद और प्रभाव में वृद्धि होगी. कारोबार से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ेंगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक समझौते और योजनाएं सफल हो सकती हैं. कामकाज में अपनी जगह मजबूत करेंगे. जरूरी खरीदारी कर सकते हैं. संसाधनों से जुड़े मामलों में तेजी आएगी.

प्रेम-मैत्री: प्रियजन से खुलकर बातचीत करेंगे. मन की बात कहने का मौका मिलेगा. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे. सभी के प्रति सम्मान बनाए रखें. आपसी विश्वास बढ़ेगा और भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: खानपान अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व में निखार आएगा. मनोबल बढ़ेगा. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. व्यवहार में बड़प्पन बनाए रखें.

आज का उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें. उन्हें मिठाई चढ़ाएं और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें.



शुभ अंक : 3, 6 और 9

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शुभ रंग : स्वर्णिम

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