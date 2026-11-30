परिवार और भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. करियर और व्यापार में सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी. दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर जोर देंगे. सफलता के अवसर मिलेंगे. अच्छी खबरें मिल सकती हैं. पारंपरिक कारोबार से जुड़ने का मौका मिलेगा. कामकाज को गंभीरता से लेंगे. व्यापार बढ़ाने की योजनाओं पर ध्यान देंगे. कई मामले आपके पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

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नौकरी-व्यवसाय: साहस और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे. नई पहल करने में आगे रहेंगे. कामकाज के लक्ष्य पूरे करने के प्रयास बढ़ेंगे. सहकर्मियों के साथ सहयोग बेहतर होगा. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें. आलस्य से बचें.

धन-संपत्ति: काम के सिलसिले में यात्राएं हो सकती हैं. नए प्रस्ताव मिलेंगे. नए कामों में रुचि बढ़ेगी. अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिलेंगे. आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास अच्छे परिणाम देंगे.

प्रेम-मैत्री: बातचीत में आगे रहेंगे. अपनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. परिवार और करीबियों के लिए समय निकालेंगे. रिश्तों में सहजता बनी रहेगी. जीवनसाथी का भरोसा मिलेगा. नए प्रस्ताव मिल सकते हैं. बातचीत में मधुरता बनाए रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: सतर्कता और अनुशासन बनाए रखें. व्यक्तित्व में सुधार होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा-अर्चना करें. उन्हें मिठाई चढ़ाएं और तीर्थ स्थल के दर्शन करें.

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शुभ अंक : 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग : बेबी ब्लू

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