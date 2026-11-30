बाजार और आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतें. खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. आर्थिक दबाव में आकर कोई फैसला न लें. रिश्तेदारों और करीबियों का भरोसा बनाए रखें. विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. बड़ों की सलाह से काम करना फायदेमंद रहेगा. कामकाज सामान्य रहेगा, लेकिन इसकी गति धीमी हो सकती है. नियमों का पालन करें. रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. दिखावे और बढ़ा-चढ़ाकर बोलने से बचें. विरोधियों से सतर्क रहें और कानूनी मामलों में सावधानी बरतें.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज और लेनदेन में लापरवाही न करें. किसी के प्रलोभन में आने से बचें. दूसरों के काम में बेवजह दखल न दें. मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ें. समय का सही इस्तेमाल करें.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति पर दबाव रह सकता है. बचत पर ध्यान दें. जरूरी कामों को नजरअंदाज न करें. अनुभवी लोगों की सलाह मानें. जिम्मेदारी से काम करें. खर्च बढ़ने की आशंका है.

प्रेम-मैत्री: प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. रिश्तों में धैर्य बनाए रखें. मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. भावनात्मक मामलों में बहस करने से बचें. अपनी बात सही समय पर रखें. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

स्वास्थ्य-मनोबल: दूसरों के साथ मिलकर काम करें. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. खानपान में सुधार करें और मनोबल बनाए रखें.

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें. समझदारी से फैसले लें और अफवाहों से दूर रहें.



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शुभ अंक : 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग : मून स्टोन

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