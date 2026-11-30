नए काम शुरू करने और व्यापार बढ़ाने पर ध्यान देंगे. साझेदारी के कामों में तेजी आएगी. टीम के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा. करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य से जुड़े संकेतों को नजरअंदाज न करें. नियमों का पालन करें. कामकाज में व्यवस्था बनाए रखें. अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सरकारी कामों से लाभ मिल सकता है. प्रबंधन से जुड़े मामलों को बेहतर बनाएंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे.

और पढ़ें

नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में आसानी रहेगी. व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे. करियर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अपनी रणनीति में सुधार करेंगे. साझेदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों पर ध्यान देंगे. लेनदेन में भरोसा बढ़ेगा. समझौतों से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. किसी के प्रलोभन में आने से बचें. दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी. नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है.

प्रेम-मैत्री: प्रेम और स्नेह से रिश्ते मजबूत होंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखें. मन की बात खुलकर कहेंगे. निजी कामों में उत्साह दिखाएंगे. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. अपनों का साथ मिलेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. मनोबल बढ़ेगा. बातचीत में प्रभावशाली रहेंगे. निजी मामलों में तेजी आएगी. खानपान में संतुलन बनाए रखें.

आज का उपाय: भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें. उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं और दूसरों के साथ सहयोग की भावना बनाए रखें.



Advertisement

शुभ अंक : 2, 6 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

---- समाप्त ----