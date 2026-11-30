विभिन्न मामलों में सतर्कता बरतें. पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. व्यापार में दूसरे लोगों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश करें. परिस्थितियों को नियंत्रण में रखें और जरूरत से ज्यादा उत्साह न दिखाएं. दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. वरिष्ठों का साथ और मार्गदर्शन मिलेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें. शोध से जुड़े कामों में रुचि बढ़ सकती है. परिवार के लोगों के साथ तालमेल बनाए रखें. अचानक कुछ बदलाव हो सकते हैं.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज सामान्य रहेगा. अपने लक्ष्य पर ध्यान दें. समझदारी से आगे बढ़ें. कारोबार में धैर्य बनाए रखें. अनुभवी लोगों की सलाह से लाभ मिलेगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें. वरिष्ठों की सलाह को नजरअंदाज न करें. अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा करने से बचें. बजट का ध्यान रखें.

प्रेम-मैत्री: परिवार के लोगों के साथ समय बिताएं. सभी के साथ तालमेल बनाकर चलें. बातचीत में विनम्रता रखें. बड़ों की बातों पर ध्यान दें. मित्रों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें. अपनी निजी बातें गोपनीय रखें. कोई जरूरी सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य-मनोबल: दिखावे और गुस्से से बचें. सभी को साथ लेकर चलें. खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

आज का उपाय: 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें और धैर्य बनाए रखें.



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शुभ अंक : 2, 6 और 8

शुभ रंग : मूनलाइट

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