करीबी लोगों की खुशियों में शामिल होने का मौका मिलेगा. परिवार से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. कामकाज में सफलता मिलेगी. अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. अपनों के साथ बातचीत बढ़ाएं. कोई मनचाही उपलब्धि हासिल हो सकती है. पारंपरिक कारोबार में तेजी आएगी. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. बचत पर ध्यान देंगे. घर पर मेहमानों का आना-जाना लगा रह सकता है. व्यवहार में मधुरता बनाए रखें. लोगों से मेलजोल बढ़ाने में रुचि रहेगी.

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नौकरी-व्यवसाय: करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. जरूरी काम पूरे होंगे. अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे. लेनदेन से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. व्यापारिक प्रयास सफल हो सकते हैं.

धन-संपत्ति: धन की बचत और सुरक्षा पर ध्यान देंगे. आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. धन-धान्य में वृद्धि हो सकती है. बैंकिंग से जुड़े कामों में तेजी आएगी. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी.

प्रेम-मैत्री: परिवार और रिश्तेदारों के साथ तालमेल बेहतर होगा. निजी जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी. अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. पारिवारिक परंपराओं और संस्कारों को महत्व देंगे. सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. घर में खुशी का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: खानपान और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व में निखार आएगा. आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा. अपनी सेहत पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. भगवान शिव की पूजा करें. मोती धारण करें और सभी का सम्मान करें.



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शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

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