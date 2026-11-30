धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. जरूरी काम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. करीबियों और वरिष्ठ लोगों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. कामकाज का विस्तार करने की योजना बनाएंगे. सभी का सहयोग मिलेगा. अच्छे अवसरों का लाभ उठाएंगे. कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ मिलेगा. निजी और कामकाजी जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं. अपनी कला और कौशल को निखारने पर ध्यान देंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: भाग्य का साथ मिलेगा. मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. कामकाज में तेजी आएगी. बड़ों की सलाह का सम्मान करेंगे. अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.

धन-संपत्ति: व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है. आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा और आमदनी में सुधार हो सकता है.

प्रेम-मैत्री: रिश्तों में सुधार आएगा. करीबियों के साथ मधुरता बनी रहेगी. अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. अपनों के साथ खुशी के पल बिताएंगे. प्रेम संबंधों में सक्रियता बढ़ेगी. मुलाकात और बातचीत के मौके मिलेंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: परेशानियां दूर हो सकती हैं. मनोबल और उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिवार के लोगों का ध्यान रखेंगे.

आज का उपाय: भगवान गौरीशंकर की पूजा करें. उन्हें मिठाई चढ़ाएं. मोती धारण करें और व्रत का संकल्प बनाए रखें.

शुभ अंक : 2 और 3

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शुभ रंग : सनराइज

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