आज 29 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: कार्यगति बढ़त पाएगी, संवाद में रुचि लेंगे

सामाजिक मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. सुखकर वातावरण का लाभ लेंगे. आपसी रिश्ते मधुर रहेंगे. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को निभाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. व्यावसायिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. विविध प्रयासों को गति देंगे. सहकारी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. बंधुत्व को बढ़ावा मिलेगा. सबके प्रति सहयोगी नजरिया रखेंगे. भेंटवार्ता में पहल बढ़ेगी. वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. शुभसूचना मिलेगी. संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ संवार बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा. पराक्रम प्रदर्शन से महत्वपूर्ण लक्ष्य पाएंगे. जबावदेही बनाए रखेंगे. कारोबार विस्तार पाएगा. कला कौशल संवारेंगे. पेशेवरों से तालमेल रहेगा.

धन संपत्ति- धनधान्य बढत पर रहेगा. उचितअवसर प्राप्त हो सकते हैं. पेशेवरों का सहयोग रहेगा. उद्योग व्यवसाय में विश्वास बढ़ेगा. योजनाओं के संचालन पर बल रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. संबंधो में सुधार होगा. भावनाओं का ख्याल रखेंगे. एक दूसरे से खुशी साझा करने के अवसर बनेेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. घरेलु कार्यों में बेहतर बने रहेंगे. रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति बढ़त पाएगी. संवाद में रुचि लेंगे. विवेकपूर्ण फैसलो से राह निकालेंगे. अनुशासन पर जोर होगा. मनोबल उत्साह बढ़ेगा.



आज का उपाय: सुहागिनें पति और परिवार के स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी लक्ष्मी की पूजा वंदना करें. आलस्य त्यागें.

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शुभ अंक : 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग : पीला

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