आज 29 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: विवेक से काम लेंगे,  नए विषयों से जुड़ेंगे

घर में आनंद का वातावरण रहेगा. संबंधियों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. सृजन कार्यों में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. आधुनिक प्रयास बल पाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. संवेदनशीलता से काम लेंगे. वक्त की चाल शुभता की संकेतक है. करियर व्यापार में अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सभी की मदद प्राप्त होगी. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. सहयोगियों से संपर्क संवाद संवारेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सकारात्मक उछाल आएगा. इच्छित उपलब्धियों को बढ़ाने में सफल होंगे. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. कला कौशल में सुधार होगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों को साधेंगे. लाभ को बेहतर बनाए रहेंगे. नवीन गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. नेतृत्व में आगे रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुझान रहेगा. उद्योग व्यवसाय उम्दा बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष संवार पाएगा. सुख सहकार बना रहेगा. प्रेम एवं स्नेह के प्रयाासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों में मजबूती रहेगी. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. शुभता का संचार रहेगा. मन की कह पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक से काम लेंगे. नए विषयों से जुड़ेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. मेलजोल बढाएंगे. कार्यों में तेजी दिखाएंगे.



आज का उपाय: सुहागिनें पति और परिवार के स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी लक्ष्मी की पूजा वंदना करें. सृजन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 4 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

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