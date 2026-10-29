आज 29 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: स्वास्थ्य बेहतर होगा,  व्यवस्था संवारेंगे

मकर - प्रतिभा प्रदर्शन बढ़त पाएगा. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. घर में सुख का संचार बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. मित्रों के साथ नवीन गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. व्यवहार में उत्साही व प्रभावी रहेंगे. करीबियों से संपर्क बढ़ाकर रखेंगे. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न विषयों में तेजी रहेगी. प्रमुख कार्य गति लेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव होंगे. व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करेंगे. करीबियों से अच्छे संबंध रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में हितलाभ बढ़ेगा. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. कामकाजी प्रयास तेज होंगे. अनुकूलता बढ़त पर बनी रहेगी. पेशेवर इच्छित फल पाएंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्य संवार पाएंगे. कार्ययोजनाओं में तेजी दिखाएंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. पद प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा. संकोच दूर होगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की खुशियों को बढ़ाएंगे. सुखद सूचनाओं को साझा करेंगे. मेलजोल बढ़ाने के अवसर बनेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. संबंध संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में प्रभावी रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. व्यवस्था संवारेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: सुहागिनें पति और परिवार के स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी लक्ष्मी की पूजा वंदना करें. आपसी विश्वास बढ़ेगा.

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शुभ अंक : 2, 4 और 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

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