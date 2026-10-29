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आज 29 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: अवसर बढ़त पर रहेंगे, परिजन प्रसन्न रहेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 29 October 2026, Virgo Horoscope Today: अवसर बढ़त पर रहेंगे.  परिजन प्रसन्न रहेंगे.  स्वास्थ्य सुधार लेगा.  साहस सक्रियता से काम करेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.  पहल व पराक्रम बढ़ाएंगे. 

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virgo horoscope
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भाग्य की कृपा से करियर में तेजी बनी रहेगी.  व्यावसायिक प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे.  करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा.  प्रशासनिक विषयों को गति आएगी.  कारोबारी वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे.  विविध प्रयास बेहतर बनाएंगे.  भाग्य से अपेक्षित सफलता पाएंगे.  दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे.  आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.  विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे.  बड़ों का समर्थन पाएंगे.  उच्चशि़क्षा में अच्छा करेंगे.  धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढेगी. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी लाभ का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा.  पेशेवरों से भेंट संपर्क बढ़ाएंगे.  समझौतों में सक्रियता आएगी.  वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे.  विविध कार्यों  में आगे बढ़ाएंगे. 

धन संपत्ति- हितलाभ में वृद्धि होगी.  करियर सुधार पर बना रहेगा.  महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे.  संग्रह पर फोकस रहेगा.  पहल व पराक्रम बढ़ाएंगे. 

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.  प्रेम और स्नेह के प्रयास प्रभावी बनेंगे.  रिश्तों में मिठास रहेगी.  व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा.  करीबियों से किया वादा बखूबी निभाएंगे.  संबंधों को संवारेंगे.  प्रिय से भेंट होगी.  संबंधों में शुभता रहेगी.  भेंट संवाद पक्ष में बनेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- अवसर बढ़त पर रहेंगे.  परिजन प्रसन्न रहेंगे.  स्वास्थ्य सुधार लेगा.  साहस सक्रियता से काम करेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा. 

आज का उपाय: सुहागिनें पति और परिवार के स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें.  चंद्रमा को अर्घ्य दें.  देवी लक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  आस्था बनाए रखें. 

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शुभ अंक : 2, 3, 4 और 5

शुभ रंग : खाकी

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