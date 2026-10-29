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आज 29 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: स्वयं पर ध्यान दें,  अनुशासन बनाए रखेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 29 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: संकेतों को अनदेखा न करें.  स्वयं पर ध्यान दें.  अनुशासन बनाए रखेंगे.  मौसमी सावधानियों को बढ़ाएं.  समता संतुलन बढ़ाएं. रुटीन संवारें. 

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sagittarius horoscope
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 व्यावसायिक जिम्मेदारी निभाएंगे.  निरंतरता और नियमितता बनाए रखेंगे.  लक्ष्य पूरा करने पर जोर होगा.  कामकाज में धैर्य बनाए रखें.  कार्यक्षेत्र में संवैधानिक गतिविधियों पर बल दें.  व्यवस्था में विश्वास बढ़ाएं.  बड़ों की बातों को व्यवहार में लाएं.  हल्की चर्चा को अनदेखा करें.  संसाधनों पर जोर रहेगा.  आवश्यक कार्यों  को आगे बढ़ाएं.  विपक्षियों पर दबाव बढ़ाएंगे.  आर्थिक लेनदेन पर फोकस होगा.  बैंक लोन के कार्य बनेंगे.  उधार से बचें. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों के साथ बेहतर संबंध बनाए रहें.  सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें.  उधार से बचें.  सेवाक्षेत्र में परिणाम संवरेंगे.  उतावली न करें.  लोभ व प्रलोभन त्यागें. 

धन संपत्ति- निवेश में जल्दी से बचें.  अपरिचितों से दूरी रखें.  वित्तीय मामलों में नियंत्रित गतिविधि पर बल दें.  व्यवस्था पर भरोसा बना रहेगा.  लेनदेन में सजग रहें.  रुटीन संवारें. 

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प्रेम मैत्री- जरूरी बात अपनों से कहने में संकोच होगा.  दबाव में नहीं आएं.  प्रेम स्नेह के मामलों में धैर्य और सहजता बढ़ाएं.  चर्चा संवाद में आवेश में नहीं आएं.  संबंधों में भरोसा बनाए रखें.  सहज भेंट के अवसर बनेंगे.  भावुकता पर अंकुश रखें.  भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रहें. 

स्वास्थ्य मनोबल- संकेतों को अनदेखा न करें.  स्वयं पर ध्यान दें.  अनुशासन बनाए रखेंगे.  मौसमी सावधानियों को बढ़ाएं.  समता संतुलन बढ़ाएं. 

आज का उपाय: सुहागिनें पति और परिवार के स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें.  चंद्रमा को अर्घ्य दें.  देवी लक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  तर्कशीलता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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