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आज 29 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: संबंधों में सुधार होगा, करीबियों से बनाकर चलेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 29 October 2026, Scorpio Horoscope Today:  संबंधों में सुधार होगा.  करीबियों से बनाकर चलेंगे.  रिश्तों में आपसी भरोसा जीतेंगे.  प्रेम स्नेह में सहयोग समर्थन रखेंगे. भूमि और भवन के कार्य बनेंगे. 

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

करीबियों संपर्क संवाद बढ़ाने पर जोर देंगे.  सबको जोड़े रखने में सफलता पाएंगे.  सामूहिक नेतृत्व को बल बना रहेगा.  परिवार में शुभता का संचार बढ़ेगा.  कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे.  लक्ष्य पर फोकस रहेगा.  उद्योग एवं उत्पादन के क्षेत्र में प्रभावी बने रहेंगे.  सबका साथ पाएंगे.  वार्ताओं में सहज प्रदर्शन करेंगे.  महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे.  तेजगति से कार्य करेंगे.  लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा.  साझा मौके भुनाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबार संवार पाएगा.  उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.  अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे.  विविध गतिविधियों को बल मिलेगा.  वातावरण बेहतर बनाएंगे.  जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों को गति देंगे. योजनाओं को मूर्तरूप देंगे.  करियर व्यापार में स्थायित्व बढ़ाएंगे.  लाभ का प्रतिशत संवरेगा.  फोकस बनाए रखेंगे.  भूमि और भवन के कार्य बनेंगे. 
 
प्रेम मैत्री- निजी निर्णय लेने में सहज होंगे.  घर में उत्साह का माहौल रहेगा.  सपरिवार सुख से समय बिताएंगे.  अन्य का आदर सम्मान रखेंगे.  संबंधों में सुधार होगा.  करीबियों से बनाकर चलेंगे.  रिश्तों में आपसी भरोसा जीतेंगे.  प्रेम स्नेह में सहयोग समर्थन रखेंगे. 

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स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक जांच व संकेतों पर ध्यान देंगे.  खानपान आकर्षक रहेगा.  व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

आज का उपाय: सुहागिनें पति और परिवार के स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें.  चंद्रमा को अर्घ्य दें.  देवी लक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  सहनशील बनें. 

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शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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