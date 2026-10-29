आज 29 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: पद प्रभाव में वृद्धि होगी, सुख सौख्य बढ़ाएंगे

कार्यक्षेत्र में शुभता का संचार रहेगा. व्यावसायिक लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. करीबियों के साथ सुखद संवाद बनाए रहेंगे. शासन प्रशासन में दखल बढ़ेगा. विविध कार्यों को पूरा करेंगे. घर में आनंद बना रहेगा. पैतृक मामले पक्ष बनाए रखेंगे. योजनागत कार्यों को गति देंगे. आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे. अपनों को समय देंगे. प्रबंधन के मामले पक्ष में बनेंगे. सबका साथ और समर्थन मनोबल बढ़ाएगा.

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नौकरी व्यवसाय- योग्यता से जगह बनाएंगे. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. करियर में उच्च प्रदर्शन रहेगा. योजनाओं में तेजी रहेगी. व्यवस्था पर जोर रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम संवार पाएंगे. लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी. अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. लाभ संवार पर रहेगा. परंपरागत विषयों पर जोर रहेगा.



प्रेम मैत्री- घर परिवार का भरोसा जीतेंगे. निजी संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. करीबियों संग शुभ समय साझा करेंगे. प्रेम संबंधों में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. मन की बात रख पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ समर्थन मिलेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सुख सौख्य बढ़ाएंगे. मन की बात मजबूती से रख पाएंगे.

आज का उपाय: सुहागिनें पति और परिवार के स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी लक्ष्मी की पूजा वंदना करें. बड़प्पन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3 और 4

शुभ रंग : सनराइज

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