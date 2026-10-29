scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 29 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: पद प्रभाव में वृद्धि होगी, सुख सौख्य बढ़ाएंगे

Aaj ka Singh Rashifal 29 October 2026, Leo Horoscope Today:  प्रेम संबंधों में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे.  बड़ों का सानिध्य रहेगा.  रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे.  मन की बात रख पाएंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

कार्यक्षेत्र में शुभता का संचार रहेगा.  व्यावसायिक लाभ का प्रतिशत ऊंचा  रहेगा.  वातावरण में अनुकूलता रहेगी.  करीबियों के साथ सुखद संवाद बनाए रहेंगे.  शासन प्रशासन में दखल बढ़ेगा.  विविध कार्यों  को पूरा करेंगे.  घर में आनंद बना रहेगा.  पैतृक मामले पक्ष बनाए रखेंगे.  योजनागत कार्यों  को गति देंगे.  आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे.  अपनों को समय देंगे.  प्रबंधन के मामले पक्ष में बनेंगे.  सबका साथ और समर्थन मनोबल बढ़ाएगा. 

नौकरी व्यवसाय- योग्यता से जगह बनाएंगे.  क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  कार्य विस्तार पर जोर होगा. करियर में उच्च प्रदर्शन रहेगा.  योजनाओं में तेजी रहेगी.  व्यवस्था पर जोर रखेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम संवार पाएंगे.  लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी.  अनुभव से कार्य साधेंगे.  वरिष्ठों से मुलाकात होगी.  महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे.  लाभ संवार पर रहेगा.  परंपरागत विषयों पर जोर रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशिवालों का पराक्रम बढ़ेगा, सरकार से संबंधित काम बनेंगे, जानें दैनिक राशिफल
करियर में मिलेंगे नए अवसर, धन-संपत्ति में होगी बढ़ोतरी
सिंह राशि वालों की आज धन की स्थिति में सुधार होगा, जानें जरूरी टिप
करियर में मिलेगी नई ऊंचाई, कारोबार में भी होगा लाभ
सिंह राशि वालों के आज धन लाभ के प्रयास सफल होंगे, जानें शुभ रंग


प्रेम मैत्री- घर परिवार का भरोसा जीतेंगे.  निजी संबंधों में उत्साह दिखाएंगे.  आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.  परिजन प्रसन्न रहेंगे.  करीबियों संग शुभ समय साझा करेंगे.  प्रेम संबंधों में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे.  बड़ों का सानिध्य रहेगा.  रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे.  मन की बात रख पाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ समर्थन मिलेगा.  पद प्रभाव में वृद्धि होगी.  सुख सौख्य बढ़ाएंगे.  मन की बात मजबूती से रख पाएंगे. 

आज का उपाय: सुहागिनें पति और परिवार के स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें.  चंद्रमा को अर्घ्य दें.  देवी लक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  बड़प्पन बढ़ाएं. 

Advertisement

शुभ अंक : 1, 3 और 4

शुभ रंग : सनराइज

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 29 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: लापरवाही से बचें, स्वास्थ्य जांच पक्ष में रहेगी |
    आज 29 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: अहंकार से बचेंगे, व्यवहार प्रभावी रहेगा |
    आज 29 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: विवेक से काम लेंगे,  नए विषयों से जुड़ेंगे |
    आज 29 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: खानपान पर ध्यान देंगे, वरिष्ठों से भेंट होगी |
    एक क्लिक में पढ़ें 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    Aaj ka Upay 29 October 2026: यदि जीवन में संघर्ष ज्यादा हो तो ये उपाय करें
    Advertisement