आज 29 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: आलस्य पर नियंत्रण रखें, लापरवाही न बरतें

सेहत के मामलों में ढिलाई न दिखाएं. व्यवस्था प्रभावित रह सकती है. रुटीन गतिविधियों पर फोकस रखें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजगता बढ़ाएं. लेनदेन में लापरवाही से बचें. नियमों का पालन करें. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें. जबावदेही बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. निर्देशों के अनुरूप कार्यगति बनाए रखें. सोच विचारकर निर्णय लें. भौतिक संसाधनों पर जोर रहेगा. जल्दबाजी में समझौता न करें. व्यवहार में सहज-सजग रहें.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार मध्यम रहेगा. जरूरी बातों की अनदेखी से बचें. लक्ष्य की ओर धैर्य गति लें. सीख सलाह से आगे बढ़ते रहें. नियमों पर भरोसा रखें. ठगों व धर्ताओं से सावधानी बरतें.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों में चूक से बचें. आवश्यक कार्यों की सूची बनाएं. प्राथमिक विषयों को पहले पूरा करें. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएं. व्यवसाय पूर्ववत् रहेगा. बचत बढ़ाने का प्रयास रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सहज रहेंगे. एक दूसरे की कमियों को अनदेखा करेंगे. . भावनात्मक मामलों में साधारण परिणाम संभव हैं. असहज अनुभव कर सकते हैं. बैरभाव व संकीर्णता में न आएं. नकारात्मक सोच व संवाद से बचें. परिजनों की सलाह मानें. शंका से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- आलस्य पर नियंत्रण रखें. लापरवाही न बरतें. अपनों की सहायता पाएंगे. मनोबल बढ़ाए रखें. सजगता बनाए रहें.

आज का उपाय: सुहागिनें पति और परिवार के स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी लक्ष्मी की पूजा वंदना करें. विनम्रता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 4 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

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