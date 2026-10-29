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आज 29 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: लापरवाही से बचें, स्वास्थ्य जांच पक्ष में रहेगी

Aaj ka Kark Rashifal 29 October 2026, Cancer Horoscope Today: लापरवाही से बचें.  स्वास्थ्य जांच पक्ष में रहेगी.  आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.  खानपान आकर्षक होगा.  उत्साह मनोबल से कार्य करेंगे. 

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cancer horoscope
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 चहुंओर सफलता मिलेगी.  कोशिशों को प्रभावपूर्ण बनाएंगे.  लाभार्जन में सफल होंगे.  कामकाजी उपलब्धियां बढ़ेंगी.  कार्यक्षमता में वृद्धि से उत्साहित रहेंगे.  यादगार पलों का साझा करेंगे.  सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे.  करियर व्यापार संवार पर रहेगा.  विविध स्त्रोतों से आय बढ़ेगी.  प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा.  महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे.  अनुशासन व उत्साह से काम लेंगे.  समझौते पक्ष में बनेंगे.  उचित अवसर बने रहेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.  व्यवस्था का अनुसरण करेंगे.  सभी प्रभावित होंगे. आत्मविश्वास ऊंचा  रखेंगे.  चर्चाओं में रुचि बढ़ाएंगे.  तेजी से आगे बढ़ेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक अवसर बढ़ेंगे.  कारोबार में अपेक्षित प्रदर्शन रहेगा.  संपत्ति पर फोकस होगा.  विविध उपलब्धियां संवरेंगी.  सक्रियता व सूझबूझ से लक्ष्य पाएंगे.  बड़ा करने पर जोर होगा. 

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से संबंध संवारेंगे.  निजी मामलों में सुधार आएगा.  उमंग उत्साह से चर्चा संवाद को बढ़ाएंगे.  मन के मामले अनुकूल रहेंगे.  परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे.  प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा.  भावनात्मक सहजता बढ़ाएंगे.  मित्रों का साथ सहयोग मिलेगा. 

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही से बचें.  स्वास्थ्य जांच पक्ष में रहेगी.  आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.  खानपान आकर्षक होगा.  उत्साह मनोबल से कार्य करेंगे. 


आज का उपाय: सुहागिनें पति और परिवार के स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें.  चंद्रमा को अर्घ्य दें.  देवी लक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  आत्मविश्वास बढ़ाएं. 

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शुभ अंक : 2 और 3

शुभ रंग : ऑरेंज

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