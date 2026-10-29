आज 29 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: व्यर्थ वार्ता से बचें, स्पष्टता बनाए रखें

कामकाज में सहजता बनाए रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन अच्छा बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयासों में बेहतर रहेंगे. सुविधा संसाधनों को जुटाने में आगे रहेंगे. पारिवारिक मामलों में विनम्रता रखें. सहजता से अपना पक्ष रखें. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी व उतावली से बचें. घर वालों पर फोकस रखेंगे. कामकाज में सफलता बढ़ाएंगेे. विविध परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लंबित कार्यों में सजगता रखें. जिद से बचें. प्रबंधन व प्रशासन के मामलों में सुधार होगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में भरोसा जीतेंगे. बड़ों से भेंट होगी. सबका समर्थन रहेगा. कारोबारी संवाद बेहतर बना रहेगा. नियमों की अनदेखी नहीं करेंगे. जिम्मेदारी बढ़ सकती है. लोभ व प्रलोभन में न आएं.

धन संपत्ति- आर्थिकी बल पाएगी. प्रबंधन में सफल रहेंगे. वित्तीय पक्ष पर फोकस होगा. कामकाज में लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. भवन वाहन में रुचि रहेगी. अन्य को सुनने का भाव बनाए रखें. व्यर्थ बातों में न आएं.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. आपसी सहयोग की भावना बनाए रखें. परिजनों से जरूरी बात कहें. किसी की भावनाओं को आहत न करें. रिश्तों में सामंजस्य रखें. पूर्वाग्रह व शंका से बचें. विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं. भावनात्मक मामलों में पहल से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ वार्ता से बचें. स्पष्टता बनाए रखें. स्वास्थ्य जांच पर जोर दें. संकेतों के प्रति सजगता दिखाएं. अतिउत्साह से बचें.

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आज का उपाय: सुहागिनें पति और परिवार के स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी लक्ष्मी की पूजा वंदना करें. सीमित शब्दों में बात रखें.

शुभ अंक : 2, 3, 4 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

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