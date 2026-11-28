आर्थिक विषयों में तेजी आएगी. करियर व्यापार में मजबूती बनी रहेगी. कला कौशल का लाभ मिलेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. चहुंओर उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों केा बढ़ावा मिलेगा. पैतृक विषय सकारात्मक बने रहेंगे. प्रबंधकीय़ मामला में इच्छित परिणाम बनेंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. सभी सहयोग बनाए रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास उछाल पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में जिम्मेदारों का भरोसा बनाए रखेंगे. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. विभिन्न कार्यों में गति आएगी. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयासों को बल मिलेगा. चहुंओर सकारात्मक स्थिति का लाभ उठाएंगे. नियम पालन में विश्वास दिखाएंगे. लक्ष्य पाने में बेहतर रहेंगे. विविध उपलब्धियां बढ़ेंगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़ेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्ते मधुर रहेंगे. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सहकार को बढ़ावा मिलेगा. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा.

आज का उपाय: काली भूरी वस्तुओं का दान करे. कंबल बांटें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. आपसी मदद बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 4, 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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