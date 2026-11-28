आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर अनुबंधों में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाज में तेजी रखेंगे. बचत में वृद्धि होगी. बढ़त पर रहेगा. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ प्रतिशत पर फोकस होगा. आय के एक से अधिक स्त्रोत निर्मित होंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास होगा. उद्योग व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे. करियर संवार पर रहेगा. व्यापार व्यवसाय में सकारात्मकता रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़त पर बना रहेगा. विभिन्न प्रयासों से कार्यों को बेहतर दिशा देंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा.

प्रेम मैत्री- मित्र सहायक होंगे. करीबी के साथ वक्त बिताएंगे. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. साथी सहयोग करेंगे. प्रेम व स्नेह प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. भेंट के अवसर बनेंगे. स्वजनों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावपूर्ण रहेगा. प्रतिभा संवरेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल उूंचा रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

आज का उपाय: ओम् शं शंनैश्चयराय नमः का जाप करें. काले पदार्थों का दान बढ़ाएं. फोकस बढ़ाए रखें.

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शुभ अंक : 4, 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

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