भाग्य वृद्धि के संकेत हैं. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा. व्यावसायिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. धार्मिक यात्राओं की संभावना बनी हुई है. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. प्रशिक्षण और शक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. इच्छित विषयों में गति आएगी. लाभ और सहकार को बढ़ावा मिलेगा. नवीन गतिविधियों से जुड़ेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में उच्च परिणाम बनेंगे. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. संवाद संपर्क बेहतर बने रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्यों को गति देंगे. प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. पेशेवरों के प्रदर्शन संबंधी असहजताएं दूर होंगी. सबके सहयोग से उपलब्धियां बनेंगी. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- व्यावसायिक योजनाओं में तेजी लाएंगे. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. धनलाभ बढ़त पर रहेगा. करीबी साथ निभाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन प्रसन्न रहेगा. निजी मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. विविध विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. सबको साथ लेकर कार्य करें. प्रेम संबंधो में सुधार होगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी. रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकार सहयोग का भाव रखेंगे. शैक्षिक मामले संवरेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य रखेंगे. पुण्यकार्य करेंगे.

आज का उपाय: जरूरतमंदों को कंबल व अन्य वस्तुएं दान करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. देवस्थल जाएं.

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शुभ अंक : 1, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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