निवेश के मामलों में रुचि दिखाएंगे. न्यायिक कार्यों में सक्रियता बढ़ी रहेगी. रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. विदेश से संबंधित गतिविधियों को बढ़ाएंगे. करीबियों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियमों पर बनाए रखें. कामकाजी मामले प्रभावित होंगे. संकोच बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक संबंधों में सजगता बनाए रहें. पेशेवर रुटीन बनाए रखें. करियर व्यापार में निरंतरता लाएं. निर्देशों का पालन करें. लाभ एवं विस्तार सामान्य रहेगा. उधार टालें.

धन संपत्ति- आर्थिकी संतुलित बनाए रहें. पेशेवर कार्यों को गति दें. बजट की अनदेखी न करें. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. विस्तार कार्यों से जुड़ेंगे. अनजान से दूर रहें. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- निजी मामले सामान्य रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. संवेदनशीलता पर नियंत्रण बनाए रखें. विपक्षियों से सतर्क रहें. मितभाषिता अपनाएं. धूर्त लोगों से सतर्कता बरतेंगे. अधिकांश मामलों में उतावली से बचें. चर्चा संवाद में सहज रहें. सूझबूझ व सामंजस्य रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्थित दिनचर्या रखें. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल बना रहेगा. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

आज का उपाय: काली वस्तुओं का दान करे. नवग्रह की पूजा वंदना करें. न्यायप्रियता बनाए रखें. अन्य की सहायता करें.

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शुभ अंक : 1, 4 और 7

शुभ रंग : बैंगनी

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