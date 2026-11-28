रचनात्मकता के प्रयासों से अपना काम निकालेंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. वातावरण अनुकूल बना रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. खुशियां साझा करेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. विभिन्न कार्यों कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे.

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नौकरी व्यवसाय- आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. लंबित मामले गति लेंगे. कारोबार में लाभ बढ़ेगा. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. कला कौशल संवारेंगे. साहस पराक्रम से परिणाम पक्ष में बनाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों को गति देंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रयास संवारेंगे. सभी विषयों में सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. विभिन्न योजनाएं गति पाएंगी.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी में शामिल होंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. प्रेम पक्ष बेहतर रहेगा. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा. स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजनों की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दिनचर्या व्यवस्थित बनाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. अवरोध कम होंगे.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. भगवान शिवशंकर की पूजा करें. तैलीय वस्तुएं दान करें. सहज रहें.

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शुभ अंक : 1, 2, 4 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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