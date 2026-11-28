मौसम की अनदेखी से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. लापरवाहीपूर्ण गतिविधियों से बचें. अधिक भार न उठाएं. खानपान के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासों में सहजता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित रह सकती हैं. आकस्मिकता बनी रह सकती है. ढिलाई व लापरवाही से कार्यगति प्रभावित हो सकती है. सावधानी बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- चर्चा संवाद में निरंतरता रखें. साहस संपर्क बनाए रखें. मितभाषी बने रहें. सूझबूझ और नियम बनाएं. व्यवस्था को नियमित बनाए रखें. कारोबार में गति लाएं. लोभ प्रलोभन में न आएं.

धन संपत्ति- उद्योग व्यवसाय में रुटीन रखें. अपरिचितों से दूरी बढ़ाएं. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति रखें. धैर्य व विश्वास से अपेक्षित परिणाम पाएंगे. हितलाभ साधारण बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. सूचना की प्राप्ति संभव है. वार्ता व संवाद सामान्य बनाए रखेंगे. बहकावे में नहीं आएं. रिश्तों में सहजता रखें. वाणी व्यवहार में मधुरता बढ़ाएं. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें.



स्वास्थ्य मनोबल- सबको साथ लेकर चलें. विनम्रता व सात्विकता रखें. तैयारी बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

आज का उपाय: काले व पीले पदार्थों का दान करे. गुरुदेव व शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. कमतर को सहयोग दें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

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