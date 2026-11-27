घर पर फोकस बना रहेगा. व्यक्तिगत सुविधाओं को जुटाने पर जोर होगा. भावावेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचेंगे. भावनात्मक विषयों में उतावलापन न दिखाएं. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. अपनों से मतभेद मिटाने के प्रयास बनाए रखेंगे. अहंकार में नहीं आएं.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर फोकस होगा. अतिउत्साह से बचें. रुटीन कार्यों में सक्रियता बढे़गी. कारोबार में तेजी रहेगी. विभिन्न मामलों में स्मार्ट वर्किंग अपनाएं.



धन संपत्ति - आर्थिक वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे. व्यवसाय में उत्साह बढ़ेगा. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. संकीर्णता का त्याग करें. लक्ष्य पाएंगे. अधिकारियों से भेंट होगी.

प्रेम मैत्री- परिजनों से सामंजस्य बनाए रहें. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. जल्दबाजी में न आएं. अतिसंवेदनशीलता से बचें. दिखावे व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा मंे सहज रहें. पारिवारिक मामलो में रुचि बढ़ाएंगे. त्याग की भावना रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं. भेदभाव से बचें. हर्ष आनंद पर जोर बना रहेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं.

आज का उपाय: ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. देवी मां को श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. अपनों से सामंजस्य रखें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

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