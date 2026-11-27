इच्छित सूचना प्राप्त होगी. करियर व्यापार के मामले सधेंगे. भाग्य की सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रेरित होंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी. मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सहज बने रहेंगे. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. यात्रा संभव हैं.

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नौकरी व्यवसाय- नए कार्य की शुरूआत कर सकते हैं. करीबियों के सहयोग से अड़चन अवरोध दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन संवरेगा. लंबित मामले गति पाएंगे.



धन संपत्ति - लेनदेन में तेजी बनाए रखेंगे. लाभवृद्धि की संभावनाएं बल पाएंगी. जोखिम उठा सकते हैं. संकल्पों को पूरा करेंगे. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. वित्तीय स्तर संवरेगा.

प्रेम मैत्री- परिचितों का सहयोग बना रहेगा. प्रेम और स्नेह के प्रयासों को बल मिलेगा. मन के मामले संवार पर बने रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंधो में सुधार होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामले संवरेंगे. सोच ऊंची रखेंगे. निसंकोच बने रहेंगे. सहजता अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा.



आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी के दर्शन करें. धार्मिक कार्यों में शामिल हों. यथासंभव दान दें. तीर्थ यात्रा पर जाएं. हीरा धारण करें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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