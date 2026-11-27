सुविधा संसाधनों को बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ सुख साझा करेंगे. प्रबंधकीय कार्यों में सहज होंगे. कार्यक्षेत्र में सभी का सहयोग पाएंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ेगा. उपलब्धियां बनी रहेंगी. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. विविध मामलों में संतुलन बना रहेगा. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. संवाद संपर्क में सकारात्मक रहेेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होेगी. बड़प्पन रखेंगे. प्रशासन के कार्य बनेंगे. पैतृक पक्ष के़ मामले बेहतर रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. सम्मानित हो सकते हैं. उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. असहजताएं दूर होंगी.

धन संपत्ति - लेनदेन में नियंत्रण बढ़ाएंगे. व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. लाभ विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे.



प्रेम मैत्री- घर का वातावरण अनुकूल रहेगा. अपनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. निजी मामलों में संवाद बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव के साथ बात रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा.



स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता पर बल होगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावपूर्ण बनाए रहेंगे. सक्रियता बढ़ेगी. खानपान आकर्षक रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. दिव्यस्थल जाएं. मिष्ठान्न व श्रंगार चढ़ाएं. सहयोग बढ़ाए रखें.

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शुभ अंक : 3, 5 और 9

शुभ रंग : समुद्री

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