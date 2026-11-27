सूझबूझ से आगे बढ़ने और भूलचूक से बचने का समय है. सेवाक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. करियर में अपेक्षित स्थिति रहेगी. साथियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. बजट से चलें. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करें. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएं. निवेश पर नियंत्रण रखें. बहकावे में न आएं. क्षमाशीलता का भाव बनाए रहें. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. समता व संतुलन पर ध्यान दें. अनुशासन रखें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयास नियमित बने रहेंगे. लगन व मेहनत से आगे बढ़ेंगे. कारोबार में सजग रहें. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी लोगों में तालमेल रहेगा.

धन संपत्ति - वित्तीय चर्चा में लापरवाह न हों. नियम पालन बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. चर्चा संवाद में शामिल होंगे. योजनानुसार कार्य करें. ठगों से दूरी बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहजता रहेगी. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. सहकार से आगे बढ़ेंगे. तुरत प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना मिल सकती है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. सबके प्रति आदरभाव रखें. मन की बात कहने संकोच रहेगा. निजी मामलों में स्पष्टता लाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल रखें. निरंतरता व परिश्रम पर जोर दें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें. संकेतों के प्रति सजग रहें.



आज का उपाय: देवी मां भगवती की विधिवत् पूजा करें. दुर्गाशप्तसती का पाठ करें. नियम पालन बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

---- समाप्त ----