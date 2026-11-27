बजट से अधिक खर्च की स्थिति बनी रह सकती है. रिश्तों की अनदेखी से बचें. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. निवेश में सजगता बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं. कामकाज सामान्य रहेगा. विदेश यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सतर्कता बरतें. मेहनत पर भरोसा रखें. करियर व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. विभिन्न मामलों में सजगता बढ़ाएं. व्यर्थ विवाद में न आएं. करियर दबाव बढ़़ सकता है.

धन संपत्ति - वित्तीय चर्चा में उतावले न हों. खरीदी में रुचि बनाए रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. योजना बनाकर कार्य करें. अनजानों से दूर रहें. नियमों का पालन बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहज रहें. संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. व्यवहार में नियंत्रण रखें. विपक्षियों से सतर्कता बढ़ाए रहें. धूर्त से सावधानी बरतें. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. संबंधों में तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल में बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लें.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन देने व वादा करने से बचें. व्यवस्थित दिनचर्या रखें. शारीरिक संकेतों पर नजर रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.



आज का उपाय: देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. स्पष्टता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

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