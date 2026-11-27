पेशेवर मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. अपनों से भेंट में सहज होंगे. मित्रों का समर्थन बना रहेगा. सुखद समय बिताएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता और साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक चर्चाएं बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. साथी बढ़ेंगे. करीबियों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. परिवार में सुख संचार बढ़ेगा. सभी का भरोसा जीतेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- नवीन कार्यों में गति आएगी. पेशेवर गतिविधियों में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा व प्रभाव बनाए रहेंगे. उत्साह से काम कलेंगे. टीम संवारेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक लाभ एवं प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. इच्छित प्रदर्शन करेंगे. विभिन्न कार्यों सक्रियता रहेगी. सभी का भरोसा जीतेंगे. साख बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले सुखद रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों को बल मिलेगा. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. संबंधों को बखूबी संवारेंगे. चर्चा संवाद में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सलाह से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी.



आज का उपाय: आदिशक्ति देवी मां भगवती दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न बांटें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : हल्का नीला

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