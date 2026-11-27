विभिन्न व्यावसायिक मामलों में पहल से चबें. नवीन कार्यों में उतावली न दिखाएं. जोखिमपूर्ण गतिविधियों से बचें. सफलता प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. परिस्थितियां मिश्रित बनी रहेंगी. लोभ प्रलोभन से बचें. ठगों के प्रभाव में न आएं. उचित विचार विमर्श के बाद ही समझौता करें. अतिभार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. वादा पूरा करने का प्रयास करें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. धैर्य से काम लें.

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नौकरी व्यवसाय- स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. कामकाज में निरंतरता बनाए रखें. परिचय संपर्क को बढ़ाएं. रुटीन संवारें. उद्योग व्यवसाय के प्रयास पूर्ववत् रहेंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय लेनदेन में लिखापढ़ी बनाए रखें. नियम पालन से समझौता न करें. अपनों पर भरोसा जीतें. व्यावसायिक मामलों में अप्रत्याशित स्थिति रहेगी. अपरिचितों से दूरी रखें.

प्रेम मैत्री- भेंट चर्चा में उतावली न दिखाएं. रिश्तों में संकोच रहेगा. सहजता से अपना पक्ष रखें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. आवश्यक सूचना मिल सकती है. आवेश में प्रतिक्रिया न दें. सबको साथ लेकर चलें. प्रेम पक्ष मध्यम बना रहेगा. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. गोपनीयता पर जोर रहेगा.



स्वास्थ्य मनोबल- सात्विकता रखें. विनम्रता से काम लें. जिद त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ें. तैयारी पर जोर दें.

आज का उपाय: देवी मां को श्रंगार की वस्तुएं अर्पित करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. पीढ़ित की मदद करें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

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