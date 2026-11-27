व्यावसायिक अनुबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. व्यापार सुधार पर बना रहेगा. कामकाजी मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता बढ़त पर रहेगी. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. नियम पालन बढ़ाएंगे. भावनात्मक चर्चा और संवाद में प्रभावी रहेंगे. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे. उद्योग वाणिज्य में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति - लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. कारोबार बढ़त पर रहेगा. साझा प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. वित्तीय शुभता बनाए रखेंगे. भूमि भवन के मामले पक्ष में बनेंगे.



प्रेम मैत्री- संबंधों में सहजता बनी रहेगी. भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे. विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजनों से से भेंट होगी. रिश्तों कोे बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं सुलझेंगी. सहजता से कार्य करेंगे. फोकस बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: देवी मां काली की पूजा वंदना करेें. चांदी व श्वेत वस्तुआंे का दान बढ़ाएं. जिम्मेदारी निभाएं.

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शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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