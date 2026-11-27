कामकाजी उपलब्धियों को बल मिलेगा. योजनाएं उचित दिशा में गति लेंगी. लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में पद प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. धनलाभ में वृदिध होगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. तेजी का प्रयास होगा. कामकाजी परिणाम पक्ष में बनेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम बनाए रखेंगे. समकक्षों का भरोसा बनाए रखेंगे. प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. लेनदेन से जुड़े मामलों संवरेंगे. इच्छित अवसर बढ़ेंगे.



धन संपत्ति - आर्थिक स्थिति सबल होगी. लंबित धन की प्राप्ति संभव है. सफलता से उत्साहित रहेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंध संवरेंगे. कार्यों में गति आएगी.

प्रेम मैत्री- करीबियों से मधुरता बनाए रहेंगे. प्रियजनों पर फोकस रहेगा. प्रेम और स्नेह बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यवहार प्रभावी होगा. गति बनाए रखेंगे. संवाद बेहतर होगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.



आज का उपाय: दैत्यों का संहार करने वाली शक्ति स्वरूपा देवी मां भगवती की पूजा आरती करें. प्रतिस्पर्धा रखें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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