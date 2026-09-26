आज 26 सितंबर 2026 मीन राशिफल: विविध गतिविधियों में तेजी आएगी, सामंजस्य रखेंगे

श्रेष्ठ कार्यों को बढ़ावा देंगे. पेशेवर सफलता से उत्साहित रहेंगे. विविध कार्यों में इच्छित परिणाम बनेंगे. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. रचनात्मक प्रयासों को बढ़ाएंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. कला कौशल को दिखाने के अवसर बढ़ेंगे. रचनात्मक व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नवीनता पर जोर रखेंगे मानसिक शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. आधुनिकता पर जोर बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में आगे रहेंगे. सामंजस्य रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्यों का पूरा करेंगे. विविध गतिविधियों में तेजी आएगी. लाभ का प्रतिशत संवार पाएगा. कार्य व्यवसाय मजबूत रहेगा. समक़क्षों का भरोसा जीतेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुखद वातावरण रहेगा. परिवार में सबकी भावनाओं का आदर करेंगे. आपसी विश्वास को बढ़ावा मिलेगा. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. भावनात्मक संवाद में बेहतर बनेंगे. रिश्तों में शुभता बनी रहेगी. सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में सरलता बनाए रखेंगे. मनोबल में वृद्धि होगी. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. वादा पूरा करें.

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शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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