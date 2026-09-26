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आज 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: वादविवाद टालें, नियम कानून बनाए रखेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 26 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: परिचितों से भेंट होगी. अपनों से करीबी बढे़गी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. सबका सम्मान करें. बड़प्पन बनाए रखें.

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sagittarius horoscope
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अपनों के साथ सहजता से आगे बढ़ते रहें. अन्य के प्रति कोई पूर्वाग्रह न रखें. चर्चा में उतावली न करें. परिजनों के साथ वादविवाद टालें. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएं. निजी विषयों में रुटीन बनाए रहें. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. बाहरी लोगों की बातों में आने से बचें. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. आवेश में नहीं आएंगे. घर से करीबी बढ़ेगी. खुशी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. अनुकूलता प्रतिशत सामान्य रहेगा.

 नौकरी व्यवसाय- करियर व्यपार में सकारात्मकता बढ़ेगी. व्यावसायिक परिणाम संवार पर रहेंगे. सूझबूझ और अनुभव का लाभ लेंगे. प्रबंधन और पराक्रम बढ़ेगा. नियम कानून बनाए रखेेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक हितों के संरक्षण में आगे होंगे. वित्तीय कार्यों में सहजता बनी रहेगी. आवश्यक खरीदी करेंगे. वाहनादि के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. प्रतिभा से लाभ संवारेंगे.

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प्रेम मैत्री- घर परिवार पर ध्यान देंगे. संबंधियों से बनाकर रखेंगे. अपनी बात को कहने में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में विश्वास बनाए रखें. परिचितों से भेंट होगी. अपनों से करीबी बढे़गी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. सबका सम्मान करें. बड़प्पन बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस से बचें. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस होगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. भावावेश से बचें.

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शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : पीतवर्ण

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