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आज 26 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: कारोबारी परिणाम पक्ष में बनेंगे, धनधान्य बढ़ेगी

Aaj ka Mithun Rashifal 26 September 2026, Gemini Horoscope Today: आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. साहस से आगे बढ़ेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. कामकाजी संबंध संवारने में सफल होंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा.

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gemini horoscope
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आर्थिक एवं प्रबंधकीय मामलों में साहस दिखाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. अधिकारी समर्थन का भाव रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. करियर व्यापार में वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग रहेगा. इच्छित वातावरण से उत्साहित रहेंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. साहस से आगे बढ़ेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. कामकाजी संबंध संवारने में सफल होंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- सबसे बनाकर आगे बढेंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. कारोबारी परिणाम पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्यों में सामंजस्यता बढ़ेगी. पेशेवर सहजता व संवाद बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक हितलाभ संवरेगा. पैतृक कार्यों में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से आय की संभावना बनी रहेगी. धनधान्य एवं संपत्ति बढ़ेगी.

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प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष संतुलित रहेगा. संबंधों में सहजता दिखाएंगे. निजी मामले सुखकर रहेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सुखद पलों को साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्म संतुलन रखेंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ेगा. व्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. संवाद बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

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