आज 26 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: साहस से निर्णय लेंगे, इच्छित उपलब्धियां हासिल होंगी

भाग्य पक्ष सबल बना रहेगा. चहुंओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे. पेशेवर वार्ताएं गति लेंगी. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. प्रशासनिक विषयों में तेजी आएगी. महत्वपूर्ण वार्ताओं को गति देंगे. कार्ययोजनाओं में संवार बनी रहेगी. व्यवसायिक शिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ सहयोग बढ़ाएंगे. कारोबार में उछाल रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. चहुंओर सफलता पाएंगे. हितलाभ बढेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. आस्था को बल मिलेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार बढ़त पाएगा. पेशेवरता पर जोर बढ़ाएंगे. लेनदेन में गति आएगी. कार्य योजनाएं सफल होंगी. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सक्रियता बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम पर जोर बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक क्षेत्र में नवीन प्रयास बनेंगे. लाभ एवं सुधार के अवसर बढ़ेंगे. सकारात्मक प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखेंगे. परिस्थितियां संवरेंगी. भेंटवार्ता में बेहतर बने रहेंगे. साहस से निर्णय लेंगे.

प्रेम मैत्री- सुख सौख्य से जीवन जिएंगे. निजी मामले संवार पाएंगे. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी जन प्रसन्न रहेंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ यात्रा करेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. खुलकर अपनी बात रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साक्षात्कार सफल होंगे. सकारात्मकता बनाए रहेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. मधुर व्यवहार रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन रखेंगे.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. पहल रखें.

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शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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