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आज 26 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: स्वास्थ्य पूर्ववत् रहेगा, सूझबूझ से कार्य करें

Aaj ka Singh Rashifal 26 September 2026, Leo Horoscope Today: परामर्श से कार्य करेंगे. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्रगण साथ बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहनशीलता रखेंगे. प्रियजनों से सामंजस्य बढ़ाएं.

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अन्य से अनुबंधों में जल्दबाजी से बचें. उचित सोच विचार के उपरांत निर्णय लें. सबका मान सम्मान बनाए रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखें. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल का नजरिया रखने से बचें. विनम्रता से काम निकालेंगे. धैर्य से कार्य करने पर जोर होगा. पेशेवर मामलों के परिणाम साधारण बनेंगे. संकोच बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- नियम और व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करें. आर्थिक कार्यों सहजता से आगे बढ़ें. अप्रत्याशितता बनी रह सकती है. तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएं. सूझबूझ से कार्य करें.

धन संपत्ति- वित्तीय स्तर साधारण रहेगा. प्रदर्शन मध्यम होगा. पेशेवरों से सीख सलाह रखें. खर्च एवं निजी निवेश बढ़ा हुआ रहेगा. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पर ध्यान दें.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक दबाव में आने से बचें. भेंटवार्ता में सजगता बनाए रहें. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिजन सहयोग रखेंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्रगण साथ बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहनशीलता रखेंगे. प्रियजनों से सामंजस्य बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत के प्रति सजग रहें. संपर्क संवाद में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य पूर्ववत् रहेगा. आवेश में नहीं आएं. सहजता से कार्य करें.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. रुटीन रखें.

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शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : जामुनी

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