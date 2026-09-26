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आज 26 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: अनुकूलन बढ़ेगा, करें इस मंत्र का जाप

Aaj ka Kanya Rashifal 26 September 2026, Virgo Horoscope Today: नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. कार्यों में तेजी दिखाएंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

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virgo horoscope
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महत्वपूर्ण लक्ष्य पाने में करीबी सहयोगी होंगे. दाम्पत्य में शुभता का संचार बढ़ेगा. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. औद्योगिक मामलों में तेजी रखेंगे. भेंटवार्ताओं में पहल बनाए रखेंगे. प्रस्तावों को लंबित रखने से बचें. साझीदारी बढ़ाने का प्रयास रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. कार्यों में तेजी दिखाएंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज बेहतर स्थिति बनी रहेगी. समकक्षों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. सहकारिता को बल मिलेगा. टीम के प्रयासों को गति मिलेगी. कार्यों में सकारात्मकता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ संवार पाएगा. चर्चाएं सफल होंगी. स्थाई संपत्ति के मामले बनेंगे. व्यवसाय बढ़ाने पर जोर होगा. विविध प्रयास आगे बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में उम्मीद से बेहतर रहेंगे.

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प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख बढ़ेगा. करीबी अपेक्षा से अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. दाम्पत्य में सुख बढे़गा. मन के मामले संवार पर बने रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. खानपान में सात्विकता बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : समुद्री

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