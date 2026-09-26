आज 26 सितंबर 2026 मकर राशिफल: प्रिय से भेंट होगी, कार्यगति में तेजी लाएंगे

साहसिक फैसले लेने में आगे होंगे. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से जरूरी संवाद बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे. विविध प्रयासों में सक्रियता बढ़ेगी. कामकाज में प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे. संपर्क एवं सामंजस्य बनाए रखेंगे. व्यवहार को बल मिलेगा. व्यावसायिक लक्ष्य पूरे करेंगे. यात्रा हो सकती है. आलस्य का त्याग करें.

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नौकरी व्यवसाय- जवाबदेही लेने में आगे रहेंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे. कार्यगति संतुलित बनी रहेगी. प्रदर्शन उमीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर यात्रा हो सकती है. लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. सहयोग सहकार से राह बनाएंगे. व्यवसाय पर फोकस रखेंगे. कारोबारी संबंधों का लाभ उठाएंगे. अपेक्षित सफलता पाएंगे. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सबका साथ बनाए रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बना रहेगा. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्रता बनाए रहें. शुभ सूचनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनी रहेगी. स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व बल पाएगा. कार्यगति में तेजी लाएंगे. खानपान आकर्षक बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.



आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सुबह जल्दी उठें.

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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला

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