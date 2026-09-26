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आज 26 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी

Aaj ka Kumbh Rashifal 26 September 2026, Aquarius Horoscope Today: बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. धन वैभव में वृद्धि होगी. पैतृक संपत्ति के मामले सधेंगे. आकर्षक प्रस्तावों के मिलने से उत्साहित रहेंगे. बचत में बढ़त रहेगी.

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aquarius horoscope
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घर परिवार में आनंद बना रहेगा. अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. यादें साझा करेंगे. लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर होगा. निजी वार्ताएं प्रभावी बनी रहेंगी. परंपरागत विषयों में उत्साह दिखाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. संग्रह संरक्षण में विश्वास बढ़ेगा. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वाणी व्यवहार से सब प्रसन्न रहेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक परिणाम संवरेंगे. कारोबारी लाभ अपेक्षित बना रहेगा. पेशेवर प्रयासों में गति रखेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. सकारात्मकता में वृद्धि होगी. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ बढ़ेगा. पेशेवर वचन पूरा करेंगे. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. धन वैभव में वृदिध होगी. पैतृक संपत्ति के मामले सधेंगे. आकर्षक प्रस्तावों के मिलने से उत्साहित रहेंगे. बचत में बढ़त रहेगी.

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प्रेम मैत्री- स्वजनों का साथ बना रहेगा. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान बनाए रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. रिश्तों का सम्मान करें. निजी संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.

स्वारथ्य मनोबल- फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व को संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. मीठा बोलें.

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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : नीला

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