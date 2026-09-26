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आज 26 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: लाभ तरक्की पर रहेगा, कला कौशल से जगह बनाएंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 26 September 2026, Scorpio Horoscope Today: प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. निजी संबंध मजबूत रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़़ेगा.

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scorpio horoscope
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मित्रों और पेशेवरों का साथ समर्थन रहेगा. कामकाज में इच्छित वृद्धि बनी रहेगी. विविध कार्यों को गति देंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. तेजी करने का भाव रहेगा. मानसिक मामलों में सहजता रहेगी. अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. लाभ संवार पाएगा. प्रिय के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण एवं मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सफलता की संभावनाएं बढ़त पर रहेंगी. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा. करीबियों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में विविध अवसर बढ़ेंगे. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. सक्रियता बढ़ेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. कला कौशल से जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ ऊंचा बना रहेगा. कारोबार सकारात्मक बना रहेगा. वित्तीय विषयों पर फोकस बढाए रखेंगे. बचत पर जोर बनाए रहेंगे. परिचित मददगार रहेंगे.

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प्रेम मैत्री- मन की बातों को कहने में उत्साह दिखाएंगे. भावनात्मक सहजता बनाए रखेंगे. घर में आनंद के मौके बनेंगे. प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. निजी संबंध मजबूत रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे. स्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सक्रियता रखें.

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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

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