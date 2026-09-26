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आज 26 सितंबर 2026 तुला राशिफल: अनिर्णय की स्थिति से बचें, लापरवाही से बचें

Aaj ka Tula Rashifal 26 September 2026, Libra Horoscope Today: मन के मामले संतुलित बने रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता बढ़ाएं. अनावश्यक चर्चा संवाद को टालें. अपनों का मान सम्मान रखें. धैर्य दिखाएं. अन्य की भावनाओं का आदर करें.

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libra horoscope
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आर्थिक मामलों में अपेक्षित स्थिति बनाए रखेेंगे. कामकाजी दबाव में न आएं. सेहत का ख्याल रखें. विविध विषयों में स्थिति मिश्रित रहेगी. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से तालमेल बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात सफल रहेगी. आपसी सामंजस्य पर जोर बढ़ाएं. परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लें. कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखें. मेहनत और लगन से राह निकालें. पेशेवर कार्यों में धैर्य बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में अनदेखी से बचेंगे. रुटीन रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्य व्यापार साधारण बना रहेगा. लेनदेन में संतुलन बढ़ाएं. पेशेवरता बनाए रखें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. जरूरी कार्य समय पर पूरे करें. संकोच बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में सतर्कता बढ़ाएं. अनिर्णय की स्थिति से बचें. उधार न करें. कार्य व्यापार में मिश्रित परिणाम बनेंगे. बजट से कार्य करेंगे. ठग सक्रियता दिखा सकते हैं.

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प्रेम मैत्री- प्रेम में सहजता रहेगा. संबंधों में दिखावे से बचें. भेंट संवाद में पहल से बचें. एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें. मन के मामले संतुलित बने रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता बढ़ाएं. अनावश्यक चर्चा संवाद को टालें. अपनों का मान सम्मान रखें. धैर्य दिखाएं. अन्य की भावनाओं का आदर करें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनावश्यक उत्साह में नहीं आएं. लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. जिद छोड़ें.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. कर्मठ बनें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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