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आज 26 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: नौकरी-व्यापार में मिलेगी सफलता, परिवार में बढ़ेगा मान-सम्मान

Aaj ka Meen Rashifal 26 October 2026, Pisces Horoscope Today: घरेलु मामलों में समय और ऊर्जा देंगे. खानपान का स्तर ऊंचा रहेगा. साज संवार पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. करीबियों को समय देंगे.

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pisces horoscope
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परिवार से संबंध सुधरेंगे. व्यक्तिगत विषयों को उचित दिशा देने में सफल रहेंगे. सुख संवाद में बनाए रखेंगे. अपनों का आदर सम्मान करेंगे. मेहमानों का आगमन होगा. आत्मविश्वास बल पाएगा. धन संपत्ति के मामलों में प्रबंधन को बल मिलेगा. सामाजिक मेलजोल की भावना बढ़ेगी.  घरेलु मामलों में समय और ऊर्जा देंगे. खानपान का स्तर ऊंचा रहेगा. साज संवार पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. करीबियों को समय देंगे. भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - वाणिज्यिक सहयोग से महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. तेजी बनी रहेगी. साहसिक प्रयासों से सफलता बढ़ाएंगे. व्यवसायी अच्छा करेंगे. कामकाज में भेंटवार्ता में रुचि दिखाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी संवार पर रहेगी. धनसंग्रह और संरक्षण के प्रयासों में वृदिृध होगी. विविध प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण खरीदी में पहल बनाए रखेंगे. पैतृक कार्यों में तेजी रखेंगे.

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प्रेम मैत्री-घर में आनंद का वातावरण रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगे. परस्पर सुख सहकार बढ़ा रहेगा. स्मरणीय पल बिताएंगे. अपनों का विश्वास जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मअनुशासन बढ़ाएंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा. व्यक्तित्व पर बल बनाए रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: भगवान चंद्रमौली शिवशंकर का दुग्ध और जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आदरभाव बढ़ाएं.
 

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग : क्रीम कलर

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