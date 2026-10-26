आज 26 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: कमाई के नए मौके मिलेंगे, रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा

कार्यगति अच्छी रहेगी. विभिन्न मामलों में उछाल बना रहेगा. परिस्थितियां प्रभावपूर्ण रहेंगी. भेंट मुलाकात में सहज रहें. परिवार में सहजता और सामंजस्य बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. करीबियों को वक्त देंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. उधार से बचेंगे. समकक्षों का साथ बना रहेगा. शुभचिंतकों का साथ बढ़ाएंगे. कामकाजी वार्ताएं हितकर रहेंगी. अनुबंधों में तेजी आएगी.

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नौकरी व्यवसाय - विकास की राह पर गतिशील रहेंगे. व्यावसायिक स्तर अच्छा रहेगा. विविध गतिविधियों में आगे रहेंगे. स्पर्धा को बढ़ावा देंगे. जरूरी प्रशिक्षण पर जोर बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा.

धन संपत्ति - आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. हितों के संरक्षण में आगे होंगे. पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. प्रलोभन में नहीं आएं. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. लाभ संवार पाएगा. साख बढ़त पर रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजन की बात पर ध्यान देंगे. एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे. सबसे तालमेल रखेंगे. करीबियों का विश्वास जीतेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. सबका साथ बना रहेगा. हर्ष आनंद से क्षण बिताएंगे. भ्रमण के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पूरे होंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सजगता बढे़गी. सेहत अच्छी रहेगी. व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. शैली बेहतर बनाए रहेंगे.

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आज का उपाय: भगवान चंद्रमौली शिवशंकर की पूजा और दुग्ध और जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. प्रशिक्षण बढ़ाएं.



शुभ अंक : 1, 2, और 3

शुभ रंग : भगवा

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